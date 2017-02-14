大陸1月H7N9病例192人 79死
大陸國家衛計委疾病預防控制局今天發布2017年1月全國法定傳染病疫情概況。2017年1月（2017年1月1日0時至1月31日24時），全大陸共報告法定傳染病482019例，死亡1121人。其中，人感染H7N9禽流感發病數192例，死亡數79人。
中新社報導，大陸國家衛計委疾病預防控制局的數據顯示，2017年1月（2017年1月1日0時至1月31日24時），全國（不含港澳台，下同）共報告法定傳染病482019例，死亡1121人。
其中，甲類傳染病鼠疫、霍亂無發病、死亡報告。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰質炎和人感染高致病性禽流感無發病、死亡報告，其餘22種傳染病共報告發病246739例，死亡1108人。
報告發病數居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、淋病以及細菌性和阿米巴性痢疾，佔乙類傳染病報告病例總數的95%。
(旺報)
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