蔣智賢滿貫砲 中華隊澳洲移訓3連勝

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經典賽中華隊在澳洲移地訓練，今天對澳洲職棒布里斯本俠盜隊熱身賽，靠著3局蔣智賢滿壘全壘打、9局鄭達鴻關鍵安打，5比4獲勝，取得3連勝。

中華隊前2戰以4比1擊敗俠盜隊，13比8勝溫莎皇家，今天結束澳洲移訓的最後一場熱身賽，16日即將返回台灣，19日與中華培訓隊、20日與古巴隊在台中洲際球場熱身賽。

中華隊這場比賽共9名投手輪番上陣，陳冠宇先發1局三上三下，第二任投手郭俊麟挨3支安打、失2分，沒有投完第2局就退場；陳韻文接手收拾第2局之後，第3局雖然送出2個保送，但無失分。

中華隊2局下失2分，在0比2落後的局面，3局上由胡金龍的二壘安打開啟攻勢，張志豪、高國輝接連保送，林智勝、林益全沒能建功，輪到第6棒蔣智賢敲出滿壘全壘打，取得4比2領先。

潘威倫第4局上場投球，受到一壘手林益全失誤影響，失掉1分、不是責任失分。中華隊保有4比3領先。

蔡明晉、黃勝雄先後投完第5局、第6局，都沒失分，羅國華在7局下被首名打者敲陽春砲，中華隊失掉領先，雙方形成4比4平手。

中華隊在第3局蔣智賢的滿貫砲之後，打線熄火，歷經19名打者上場都沒有敲安打，直到9局上才又有攻勢，打破4比4平手的僵局。

9局上許基宏代打林益全，敲出內野滾地球，趁對手失誤站上二壘，岳東華、王勝偉沒能建功，接替林琨笙的第二任捕手鄭達鴻上場打擊，敲出右外野安打，攻下關鍵分數，取得5比4領先。

中華隊在7局下羅國華挨轟之後，倪福德第8局上場無失分，陳鴻文帶著1分的領先，在9局下終結比賽。

中華隊今天共動用9名投手，只有郭俊麟、潘威倫、羅國華有失分。陳冠宇、陳韻文、蔡明晉、黃勝雄、倪福德、陳鴻文都沒失分。

相較於澳洲隊9安打、得4分，中華隊打線總共6安打，第1棒胡金龍2支安打包括二壘打，蔣智賢2支安打包括滿壘全壘打，林琨笙、鄭達鴻各1支安打。1060214

(中央社)