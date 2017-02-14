日本觀光巴士司機每日行駛里程限制嚴格

日本嚴格規範巴士業者營運。駕駛人一天能開車的距離上限，原則上白天是500公里、夜間（凌晨2至4時）為400公里。原本規定原則以670公里為上限。

去年1月15日發生載著大學生要去長野縣滑雪的觀光巴士翻車事故，導致15死26傷。之後，日本政府成立小組調查，彙整出租用巴士的綜合對策，嚴格規範巴士業者營運。

新制規範夜間開車實際開車距離超過400公里的話，須有替換的司機。此外，即使沒超過上述的行車距離，但如果超過某些工作條件，禁止由一名司機開車。譬如，司機開車一天逾9小時、連續夜間開車逾4次的情形。

日本國土交通省曾針對日本全國5000名巴士司機實施的問卷調查，其中問到連續開車多少公里會感到不安時，逾8成司機答：「500公里以上」。

因此，新制規定司機一人白天的開車時間原則上上限是500公里。但設有例外，上限可擴大為600公里，譬如符合司機在開車前休息了11小時以上、途中有可小休片刻的設施等條件。

新制還規定司機有義務報告身體狀況。如果夜間司機獨自開車逾400公里、一整天下來，日夜總計開車逾500公里的情況，司機有義務向行車管理員報告自己的體能狀況，管理員有義務將此列為紀錄，加以保存。

去年1月15日凌晨1時55分一輛載著想前往長野縣輕井澤滑雪大學生的大巴士，在長野縣與群馬縣交界處附近山區翻車，大巴士衝出路邊護欄，翻覆在道路旁。造成15死、26人受傷（其中17人重傷），是日本30年來死傷最慘重的觀光巴士翻車事故。

記取這場車禍的教訓，日本國土交通省（交通部）成立調查小組，並召集專家學者討論，彙整出有關租用巴士的綜合對策。日本政府呼籲民眾在選用巴士或參團旅遊時，要先確認業者相關資訊。此外，也修改針對司機的監督管理制度、行政處分的標準。

監督管理巴士的更加嚴格制度包括：營業執照陸續辦理更新、新手司機須接受指導、司機夜間長途開車，車行要實施中途點名措施、2019年1月起，所有出租巴士要安裝行車記錄器等等。

日本的出租巴士業者原本是實施須取得營業執照的制度，很多國有鐵路、私有鐵路公司相關業者也參與出租巴士的經營，但2000年修改道路運送法，巴士業改為申請許可制，以出租巴士為主，許多新業者陸續參與。

業界重新洗牌，加上從2000年代中期起，外籍觀光客漸增，出租巴士的需求增，經營免稅店的業者、外國資本業者也陸續加入出租巴士的市場，造成競爭激烈，業者經營不安定，司機人手不足等，這也導致司機被迫長時間開車，過勞、薪資低等工作條件惡化的情形。

之後，日本政府為加強管理在高速公路上行駛的巴士安全對策，新制規定，巴士業者有義務取得事業許可，要設有停車站、幫乘客搭乘前辦理登記的人員、要事先報備行車計畫等。1060214

(中央社)