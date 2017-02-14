痛擊叛軍 奈及利亞擬向川普買武器
非洲奈及利亞總統布哈里昨天與美國總統川普通電話，討論新一輪武器買賣交易，希望透過更精良武器痛擊恐怖主義叛軍博科聖地。
74歲將領出身的布哈里（Muhammadu Buhari）於2015年3月贏得總統大選，去年以來一直試圖說服美國出售軍用飛機，美國會正在審查這項要求。他目前因病在倫敦接受治療。
奈及利亞總統府聲明稿表示，川普向布哈里保證美國願意就打擊恐怖主義制定新的軍事武器協議。雖沒有進一步說明細節，但明確表示川普已經邀約布哈里訪問華盛頓。
2002年興起於東北方的穆斯林激進份子「博科聖地」（Boko Haram），種種為非作歹致使生靈塗炭的劣行，已經造成200多萬人流離失所。
前任總統強納森（Goodluck Jonathan）於總統任內，美國停止武器交易，並結束對奈及利亞部隊的培訓，部分理由是因為人權問題。
奈及利亞全國人口已近1億9000萬，是非洲人口最多的國家。布哈里執政後，一改政府軍一路挨打情況，採取積極正面迎戰、主動出擊、合縱鄰國部隊圍剿博科聖地的策略，非但頗有斬獲，更獲得各方一致好評。
雖然政府軍收回不少失土，但博科聖地仍以自殺炸彈攻擊方式，不停擾亂民眾與鄰近國家，讓政府軍防不勝防。1060214
(中央社)
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