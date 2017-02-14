《暗戀桃花源》登星國「華人藝術節」 獲熱烈迴響
《暗戀桃花源》登星國獻演！這部堪稱為「表演工作坊」的經典大戲應新加坡濱海藝術中心邀請，參加今年當地最重要的慶祝活動之──華人藝術節，並在此為期10天的活動裡，獲選為閉幕週精選節目，不僅總數售出近6000張票全數銷售一空，正式開演前，還有新加坡觀眾在網上登記排隊，等著退票和部分視線障礙區域的票釋出！
《暗戀桃花源》初登華藝節舞台是在2007年，那時《桃花源》的部分是由明華園擔綱；而此次30週年紀念版，則由導演丁乃箏帶領賴聲川的學生與中生代優秀演員及劇場新星參與演出，具承先啟後、向這部經典的作品致敬之意。
談及這次30周年版本跟10年前的有什麽不同，丁乃箏表示，從女性的度出發，她將《暗戀》的部分做成三個人的暗戀，而不單是只有雲之凡和江濱柳。她說：「雖然在台詞上沒有太大的變化，在處理上會讓觀眾強烈感受到江太太這一位傳統的女性，跟她處於這樣的關係中，她的位置到底是如何的。」
《暗戀桃花源》去年已在台北、員林、台南等地演出，今年則將於高雄、中壢、嘉義、台北等地再次獻演，詳情請洽兩廳院售票系統，或表演工作坊官網。
(旺報)
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