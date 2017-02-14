中壢鮮肉警 獲「告白警察」二連發
臉書粉絲頁「告白警察」13日下午連續出現2則告白文，對象都是桃園市中壢警分局仁愛所副所長胡凱瑋，匿名粉絲還言明，希望14日情人節當天，「我們一起出去玩好嗎」？目前單身的25歲胡凱瑋對此回應，應該是有朋友惡作劇投稿，不會太認真看待，笑一笑就好。
「這是有天不小心嚕IG嚕到的警官，不知道他有沒有女朋友？、「他真的好可愛、好帥，好希望有機會可以認識他」、「感覺警大生都好多才多藝，現在的警察顏值都那麼高嗎？」另一篇貼文則表明，「如果沒有女朋友，情人節當天我們一起出去玩好嗎？」「看IG你和你朋友的互動，你就是我想要的0缺點男孩」等語。
連續2篇浪漫告白文，下方網友紛紛留言「好帥喔，可以排隊嘛？」、「想一起唱歌」、「中壢人給推」、「萌萌的，這個可以」、「好直接喲！本尊快答應粉絲吧！」、「好可愛喔，人帥又有才華」等語，但也有人質疑「真的不是自己發文嗎？」
胡凱瑋本周起從分局交通組，轉任到仁愛派出所擔任副所長，他對於這2篇告白文說，應該是朋友惡作劇，選在情人節前想把他推銷出去。他低調說，剛接任副所長，務求做好警察工作，維護轄區治安與交通。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。