中壢鮮肉警 獲「告白警察」二連發

胡凱瑋。（翻攝胡凱瑋臉書）

臉書粉絲頁「告白警察」13日下午連續出現2則告白文，對象都是桃園市中壢警分局仁愛所副所長胡凱瑋，匿名粉絲還言明，希望14日情人節當天，「我們一起出去玩好嗎」？目前單身的25歲胡凱瑋對此回應，應該是有朋友惡作劇投稿，不會太認真看待，笑一笑就好。

「這是有天不小心嚕IG嚕到的警官，不知道他有沒有女朋友？、「他真的好可愛、好帥，好希望有機會可以認識他」、「感覺警大生都好多才多藝，現在的警察顏值都那麼高嗎？」另一篇貼文則表明，「如果沒有女朋友，情人節當天我們一起出去玩好嗎？」「看IG你和你朋友的互動，你就是我想要的0缺點男孩」等語。

連續2篇浪漫告白文，下方網友紛紛留言「好帥喔，可以排隊嘛？」、「想一起唱歌」、「中壢人給推」、「萌萌的，這個可以」、「好直接喲！本尊快答應粉絲吧！」、「好可愛喔，人帥又有才華」等語，但也有人質疑「真的不是自己發文嗎？」

胡凱瑋本周起從分局交通組，轉任到仁愛派出所擔任副所長，他對於這2篇告白文說，應該是朋友惡作劇，選在情人節前想把他推銷出去。他低調說，剛接任副所長，務求做好警察工作，維護轄區治安與交通。

(中時)