憂遭金正恩暗殺 金正男曾隱居東南亞

北韓領導人金正恩長兄金正男傳出在馬來西亞吉隆坡國際機場，遭2名北韓女特工以毒針殺害身亡。(擷取自朝鮮電視台網站)

北韓領導人金正恩長兄金正男傳出在馬來西亞吉隆坡國際機場，遭2名北韓女特工以毒針殺害身亡，兩名凶嫌仍在逃。據韓媒報導，在父親金正日過世後，金正男擔心遭到金正恩派人暗殺，便在姑丈張成澤的勸說下前往馬來西亞、新加坡等地，過著銷聲匿跡的隱居生活。

金正男童年在蘇聯度過，青年時代曾經留學瑞士、日本和俄國，所學專業是電腦科學。1995年曾被金正日授予人民軍大將軍銜。先後任朝鮮國家保衛部海外部門負責人、朝鮮勞動黨中央委員會宣傳部指導員、朝鮮國家公共安全部負責人、朝鮮電腦委員會主席等職。

2001年金正男利用偽造的多明尼加共和國護照進入日本參觀迪士尼樂園，被發現後遭到驅逐出境，此後逐漸淡出朝鮮權力高層。金正男此後曾長居中國澳門。

韓國媒體稱，2011年12月金正日過世後，金正男「擔心遭到同父異母弟弟金正恩派人暗殺」，便在姑丈張成澤的勸說下住在馬來西亞、新加坡等地，過著銷聲匿跡的隱居生活。有消息人士指出，2011年曾有朝鮮國家保衛部人員試圖暗殺藏身澳門的金正男，幸好有保鏢死命保護，金正男才免於一死。2014年5月4日金正男在印尼首都雅加達的一家高檔義大利餐廳現身，打破他為保命而四處躲藏的傳聞。

金正男於1971年出生，當時他的母親成蕙琳和金正日同居，而且瞞著爺爺金日成，這導致金正男的童年很封閉，例如無法以公開的身份到學校就讀等，一直到金日成去世以後，情況才開始好轉。

1970年代中期，金正日與舞蹈演員高英姬相愛。幾年後，失寵的成蕙琳病倒，多次到海外療養。韓國國防研究院朝鮮研究室長車斗鉉認為，「金正男在朝鮮的繼承中並無機會，因為金正男並非金正日的合法妻子高英姬所生。」

1995年後，金正男開始享有比其他人更多的特權，他可以隨意出入國境，甚至有日本媒體報導說，看見過金正男出現在日本紅燈區。韓國媒體還在澳門新濠峰酒店捕捉到金正男的身影。當時他身著牛仔褲、白底黑條紋襯衣，頭戴白色貝雷帽，腳下一雙Ferragamo的天藍色休閒皮鞋。在全球媒體公開報導中，金正男或許是唯一一個穿著打扮比較接近西方高收入族群的朝鮮人。

(集團連線報導)