蘋果股價再創新高 市值飆至7,000億美元

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道瓊斯社報導，自從今年初蘋果公布上季（去年12月底止）營收恢復成長後，各方分析師不斷上修蘋果目標股價，令投資人更加看好今年iPhone問世十周年再造銷售佳績，使蘋果股價再創新高，市值飆至7,000億美元。

周一收盤蘋果股價上漲0.9％至133.29美元，超越2015年2月締造的133美元收盤價歷史高點。依照周一收盤價估算，蘋果目前市值高達7,000億美元，比市值排名第2的谷歌母公司Alphabet高出1,200億美元以上。

(工商)