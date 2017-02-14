泰國政府鼓勵生育 情人節發送維他命
泰國今天以有創意且奇特的方式慶祝情人節，像是幫小寶寶打扮成愛神邱比特的樣子、在水中辦婚禮，政府甚至發送維他命鼓勵生育。
法新社報導，有「微笑國度」之稱的泰國跟東南亞其他少數國家一樣，也在2月14日這天慶祝情人節。曼谷充斥著賣花的攤販，全國各地也瀰漫著浪漫氣氛。
為了幫助婦女在懷孕期間保持健康和提高生育率，軍政府將鐵與葉酸補充劑裝在愛心形狀的盒子中，免費發放給民眾。
衛生廳廳長瓦奇拉（Wachira Pengjuntr）告訴法新社：「1970年，1個家庭平均有6個小孩，但現在平均只有1.6個。」
「以前人們飲食較健康，食用較多的蔬果，但現在生活型態改變了...所以我們想要鼓勵生育。」
為了促進觀光，位於董里（Trang）南區的熱門旅遊景點，情侶可穿全套婚紗和潛水設備在水中舉行婚禮，噱頭十足。（譯者：中央社陳昱婷）1060214
(中央社)
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