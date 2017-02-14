賞櫻團翻車 蝶戀花遭勒令停業

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台北市蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團遊覽車，昨天在國道翻覆，造成33人罹難。觀光局今天引用消保法，勒令蝶戀花停業，並在提出改善計畫獲准後才可復業。

觀光局副局長張錫聰說，觀光局是引用消費者保護法第36條及38條規定，旅遊產品對消費者生命、身體、財產造成損害，予以停業處分。

張錫聰表示，觀光局並非對蝶戀花旅行社撤照，但旅行社未來要恢復營業，必須提出改善計畫獲觀光局審查通過。

蝶戀花旅行社成立約18年，主要經營一日遊、二日遊國民旅遊業務。1060214

(中央社)