賞櫻團翻車釀33死 觀光局勒令蝶戀花無限期停業

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蝶戀花旅行社14日員工開門營業，接受消費者申請退費，但對媒體提問不表示任何意見。（張鎧乙攝）

國旅團在國5發生遊覽車翻覆意外，造成34死，規劃行程的蝶戀花旅行社，原本只打算停掉今、明兩日行程，後天起行程照賣，但觀光局趕在今日下班前，就寄出要蝶戀花無限期停業的處分書，觀光局副局長張錫聰表示，待明日上午蝶戀花收到處分書後，停業處分就生效。

觀光局表示，此停業處分是依據《消費者保護法》第36、38條規定，停止蝶戀花經營旅行業務，經改善完成下列事宜，才能再提報觀光局申請復業：

（一）妥適處理傷者就醫、亡者撫恤及保險理賠等善後事宜。

（二）就公司經營方式、行程安排規劃及風險管理等研提改善及因應計畫。

（三）將事件發生經過及處理情形函報本局。

(集團連線報導)