為何砸18萬套牢Selina？Hebe霸氣回應

Hebe今還原送Selina戒指經過。（圖／陳俊吉攝；取自任家萱 Selina臉書）

Hebe今出席手機活動。（圖／陳俊吉攝）

女子天團S.H.E出道16年，感情更勝親姊妹，日前Hebe砸下18萬買名牌戒指當Selina的生日禮物，而Selina便將其套在無名指，宣示彼此之間比愛情更重要的感情。今(14日)Hebe出席代言手機活動，她解釋因去年Selina歷經斷捨離，「我想讓她知道，人生有很多不同元素，親情、愛情，我們都會支持她。」

S.H.E各處於女人不同階段，有別於Ella幸福養胎，並在情人節前夕曬恩愛，據《聯合新聞網》報導，單身的Hebe今照常工作，笑稱過的是「勤人節」，先前農曆新年Hebe在家陪父母過節，如今仍無對象的她，還被長輩加爸媽催促「快找另一半」，她笑著說：「我就只能笑笑帶過啊！」

談及送給Selina18萬卡地亞戒指的驚喜，Hebe透露，一開始是先看到了戒指覺得很適合Selina，於是她請工作人員幫忙，從Selina家中偷出幾個她常戴的戒指，以便確認戒圍，費盡心思只為給她最完美的驚喜，最後Selina看到禮物時，果然感動大噴淚，也算是寵妻作戰大成功。

(中時電子報)