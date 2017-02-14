簡宏霖不敢跟媽媽說「晚安」　求助催眠師

李沛旭、簡宏霖新戲演兄弟。（三立）

李沛旭、簡宏霖新戲演兄弟，搞笑十指交扣。（三立）

李沛旭、簡宏霖新戲演兄弟，搞笑十指交扣。（三立）

李沛旭、簡宏霖新戲演兄弟，互動搞笑。（三立）

李沛旭去年9月因腸沾黏舊疾引發腸阻塞而住院開刀，休養數月後最近正式復出，主演三立8點華劇《只為你停留》，他與簡宏霖飾演兄弟，戲外也各有一位親兄弟，兩人14日首度聊起過去鮮少提及的家人互動。簡宏霖來自單親家庭，平常幽默風趣的他自曝，他對最親的媽媽、哥哥反而不懂得如何表達情感，總是表現出酷樣和臭臉，甚至曾求助催眠師，但至今仍連「晚安」、「吃飽沒」都不敢跟媽媽說。

李沛旭是家族的「嫡長孫」，他表示自己根本沒有童年生活，因為家中有1個弟弟和6個表弟，他出生1年後就當哥哥，從小被教育要當弟弟們的表率、榜樣，甚至連哭都不行，久而久之，思考及行為模式就是除了自己做好，還要當他們的指標，雖然疼愛弟弟，但愛也藏得很裡面。

當聽到簡宏霖不知道如何對媽媽說愛，李沛旭說，他也是30歲以後才開始了解親情真正的意涵，學會如何跟媽媽撒嬌，叫她媽咪、經常抱抱，那是一種很奇妙的轉變，「宏霖不用教，有一天他就會了！」適逢西洋情人節，他說與蔡淑臻不太過節日，最常送給對方的禮物是「我帶你去旅行」，他認為真正為喜歡的人做事，應該是常常做、天天做，而不是某一天才做。蔡淑臻也與他媽媽相處得很好，根本像母女，「常常看著她們一起看電視、聊天的畫面，我就會心一笑。」

簡宏霖說，前年母親節，他被哥哥誤解戴口罩愛裝酷，於是一個人躲到咖啡廳傳簡訊給媽媽，解釋他是不想讓他們看到自己的臭臉，他邊傳邊哭，哭了超久，難過地跟媽媽說不懂自己為什麼會這樣。他之前曾希望透過交女友來改變與媽媽的關係，奈何至今交往的幾任女友媽媽都不喜歡，他很擔心疏離的親子關係會成為人生的遺憾。雖然他不善於說愛，但哥哥對他非常好，有次哥哥借他的摩托車騎，發現煞車有問題，擔心弟弟騎車會有危險，第二天他竟有了一輛新車，讓他好感動。

《只為你停留》是一部溫馨家庭劇，主要圍繞在一對兄弟之間的故事，李沛旭5年後重返三立演出，在新戲搖身一變成水電工，簡宏霖則是專業犀利律師，李沛旭因為不刻意將體脂，加上積極健身，身材看起來更為壯碩，被簡宏霖形容是「史上最壯的水電工」，他一聽笑說：「好像真沒這麼壯的水電工，印象只有AV片才有。」

李沛旭與簡宏霖首度合作，之前並不相識，但因兩人有共同嗜好就是玩車與健身，在家中也剛好都是兩兄弟家庭，戲開拍後就有一見如故的感覺，李沛旭說第一次和簡宏霖碰面就問他星座，簡宏霖回答是牡羊座後他一聽就想不妙，因為過往交朋友的經驗都覺得牡羊很驕傲，一直和他們保持距離，這時簡宏霖立刻補上一句：「我是白爛那一型！」他聽完立馬覺得這個弟弟「超加分」。

(中時)