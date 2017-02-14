中華隊澳洲移訓告一段落 郭總滿意成果

中華隊投手郭俊麟，中繼0.2局失2分。（中華棒協提供）

中華隊赴澳洲移訓最後一戰，今天(14日)交手澳職冠軍隊布里斯本俠盜隊，中華隊9投接連登板，其中郭俊麟、潘威倫、羅國華丟分，但靠著第2任捕手鄭達鴻在9局上的適時安打，終場以5比4勝出，澳洲移訓以3連勝劃下句點，中華隊總教練郭泰源也對這次移訓成果十分滿意。

旅日左投陳冠宇此戰先發1局無失分，郭俊麟接著中繼0.2局，被敲3支安打，失2分，陳韻文接替1.1局，雖然未被敲安打也沒失分，但3局上連續保送2名打者，郭泰源表示：「郭俊麟和陳韻文今天的直球的品質都很好，只是變化球的角度跟控制還需要再加強一下。」然而投手整體表現都在郭總的預期之中。

打線方面，中華隊全場只敲出6支安打，前2局面對俠盜隊先發左投都未能搶下分數，郭總提到：「選手對於左投的適應能力還需要再調整，回台灣後也會再針對左投的適應能力再做加強。」

中華隊4日啓程前往澳洲移地訓練，近2周期間安排的3場熱身賽都獲勝，預計16日從澳洲飛回台灣，郭總也認為，這次移訓整體上都有達到預期的目標，特別是澳洲天氣較溫暖，有助於選手賽後的恢復，「對於這次移訓成果很滿意」。

(中時電子報)