機捷16日全線自由試乘 每日限量2萬人
機場捷運為期2周的團體試乘15日結束，16日起至下月1日開放民眾自由試乘，民眾可在上午7時40分、9時40分、11時40分，以及下午1時40分等4個時段，開放沿線21個車站現場排隊，民眾抽取當日試乘號碼牌，可免費進出各站自由搭乘。
桃園捷運公司說明，民眾自由試乘搭乘流程，要先到各站現場排隊，之後領取號碼牌入站，最後蓋手章自由進出各站。自由搭乘時間為每日上午8時至下午4時，每日總人數控管約2萬人、4萬人次搭乘，桃捷將視各站進出人數彈性分配調整。而6歲以下孩童免票證、6歲以上1人限領1張。
桃捷表示，以站體最大的A1台北站來說，每時段約發放1200張號碼牌，其中A1站1號出口處發800張，台北車站的B1連通層發放400張。另外，自由試乘時間開放A1站辦理預辦登機，出境旅客並不需要再排隊領取號碼牌，完成預辦登機手續，將能從工作人員手中獲得搭乘券，將能進站搭乘機捷。
配合自由試乘，北車至機捷A1的連通道也將開啟，方便民眾自由進出，從台北捷運板南線、淡水線、北門站轉乘的民眾，依照指標約步行7分鐘，即可抵達機捷入口。搭計程車、自行開車的民眾，則可依據台北市承德路一段進站體的指標，進入臨停接送區。
(中時)
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