被綁至菲南德國人質 繳付贖金日期逼近
去年11月在菲律賓與馬來西亞交接海域被綁到菲國南部的德國籍男子，透過影片向有關當局求助，稱2月26日之前若付不出3000萬披索（約新台幣2100萬元）的贖金，將被處決。
70歲的德國籍男子坎特納（Jurgen Kantner）在影片中泣聲說，「這些海盜，他們給我最後機會，要拿3000萬披索。」
坎特納說，「處決期限在2月26日下午3點，到時如果錢沒交到海盜的手上，他們會處決我。」
影片中，坎特納背後站著4名蒙面綁匪，分別持高火力槍械及彎刀。和被綁之前的照片相較，坎特納消瘦了許多。
去年11月5日夜間至6日清晨之間，坎特納和他的妻子麥茲（Sabine Isle Merz）駕駛遊艇經過沙巴與菲國塔威塔威群島（Tawi-tawi）交接海域，遭疑為菲南恐怖組織「阿布沙伊夫」成員綁走，押往菲國蘇祿島（Sulu）方向。
兩人是亞丁灣柏貝拉港居民，麥茲可能企圖反抗而被射殺，屍體棄於遊艇上，被菲南蘇祿島居民發現。
坎特納請求德國政府與菲國政府協調，確保綁匪拿到贖金，他說，「如有不測，我要向家人道別，我不認為我可以活著離開這裏。」
阿布沙伊夫去年殘忍將數名人質斬首，包括2名加拿大人在內。
菲國軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，菲方仍在查證影片的可靠性，但重申政府堅持不與恐怖分子談判及支付贖金，且不鼓勵其他方面向恐怖分子繳付贖金的立場。
但阿雷巴洛重申，軍方將竭盡所能救出人質。1060214
(中央社)
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