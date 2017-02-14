警笛聲夜響國5 獨留櫻花美照成追憶

國道5號昨晚一場嚴重事故，奪走遊覽車上33條人命，救護車鳴笛聲響徹雲霄，隨著一具具遺體陸續搬出，警消心情無比沉重，散落在旁的單眼相機，記憶卡內張張櫻花照，只成追憶。

由蝶戀花旅行社承辦的武陵櫻花賞花團，團員平均年齡都是已退休的人士，原本開開心心一早到武陵農場欣賞爭豔的櫻花，卻沒想到開心結束一天的行程後，卻坐上了死亡巴士，從此與家人天人永隔。

事故發生當下，數百名警消與大批媒體在短短不到30分鐘內集結到國道5號接國道3號南下路段，響徹雲霄的救護鳴笛聲在國道3號穿梭著，隨著夜越來越深、搬出來的遺體越來越多，滿臉倦容的救護人員臉上，更顯得無比沉重。

「加油！加油！你們一定要撐下去」，第一批到場的國道警察回憶，現場有一名穿著粉紅色衣服的婦人倒臥在旁，當時她的胸口仍有起伏，但救護人員尚未到場，也不敢貿然移動，這時雖然充滿了無助，但仍聲嘶力竭的要這名婦人撐下去、不要睡著。

來自桃園平鎮區的劉姓牙醫師夫婦，退休後寄情於攝影，為了拍攝武陵櫻花，扛著價值新台幣22萬元的單眼相機與數顆鏡頭上山，卻沒料到拍完了美景準備返家欣賞佳作時，卻遇上了死劫。

而這台散落在車上的單眼相機，所幸有包包保護著，並沒有毀損，目前已交由家屬領回，但也只能透過一張張來不及欣賞的櫻花美照，緬懷父母遊憩時那燦笑的點滴。1060214

(中央社)