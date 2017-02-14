車震男主角驚喜送花 豔星尷尬收下
38歲香港豔星林雅詩去年被拍到與經紀公司老闆馬天樂車上纏綿，期間她一度低頭彎腰消失2分鐘後，才從男方駕駛座滿足起身，事後林雅詩更被直擊上婦產科看診，不過林雅詩早前已澄清，只是單純去看婦科，並非懷孕。
林雅詩因為謎樣車震事件，與馬天樂傳出緋聞，不過她始終不認戀情，反倒是馬天樂態度大方，坦承想與林雅詩關係更進一步。林雅詩今日情人節出席活動，馬天樂還特地送上驚喜，當眾獻花林雅詩，但不知為何，林雅詩表情尷尬地接下花束，搞得馬天樂連忙吆喝現場媒體，幫忙給點掌聲，好沖淡尷尬氣氛。
(中時電子報)
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