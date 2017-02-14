WSBL》情人節父母現身相挺「阿盜」復出猛砍20分

台元吳盈潔攻下全場最佳20分、4籃板。(林宋以情攝)

WSBL西洋情人節14日第3循環點燃戰火，同時也是台元主將之一「阿盜」吳盈潔傷癒復出之戰，「阿盜」的父母，情人節改帶著大票親友來板橋體育館看球相挺，復出的吳盈潔以手感火燙繳出20分、6籃板，台元58比49擊敗台電寫3連勝，戰績6勝1負續保聯盟龍頭。

椎間盤原本就有舊傷，吳盈潔WSBL首個循環又摔到腰部，新舊腰傷讓她休息超過1個月，缺席第2循環，過完年後才著手練球，第3循環首戰終於復出，不過她笑說，上場前還是有點「皮皮挫」。

「才練兩周，體能上確實有點負擔，還真的是用撐的撐完。」說歸說，吳盈潔數據仍亮眼，上場33分鐘奪全場最高分，她謙稱，「主要還是靠罰球啦。」此役罰球線上7投7中，命中率百分百。禁區老將蔡佩真則一人獨攬24顆籃板、另外貢獻10分、3火鍋。

台元吳盈潔傷癒復出繳20分、4籃板。(林宋以情攝)

台元前3節與傷兵歸隊的台電展開拉鋸，不過台元決勝節讓台電僅得4分，拉出12比4攻勢穩住戰局。教練周泓諭表示，上個循環台元同樣受傷兵所苦，除了吳盈潔之外，劉希曄、李宜瑄也都膝傷纏身，此役就讓劉希曄改打替補，她攻下9分、3籃板、2助攻。

例行賽最後3個循環，周泓諭強調，球員健康將是首要考量，「年後的重點當然是最後的比賽，現在全隊也就10人上下，如果有機會也會多調整，特別是今年季後賽又改賽制，會為季後賽最準備。」

(中時電子報)