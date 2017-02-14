川普要課邊境稅 歐盟向WTO告狀

美國總統川普準備向貿易進口國課徵邊境稅，已引發全球不滿聲浪。第一個開鍘名單將是墨黑哥，中國也被列入「觀察名單」，川普同時也點名歐盟。歐盟委員會副主席Jyrki Katainen表示，歐洲不想跟美國打貿易戰，但如果美國實施邊境稅和其他任性的貿易壁壘，歐盟將奮起反擊。包括歐盟等美國貿易夥伴的律師們已磨刀霍霍，將狀告世界貿易組織（WTO），此舉可能成為WTO歷史上最大的案件。

(旺報)