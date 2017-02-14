許厝分校億元校舍閒置 地方嘆可惜

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造價1億元的許厝分校閒置，家長與地方都覺得很可惜。（張朝欣攝）

許厝分校學童回本校橋頭國小上課，為讓孩子快樂學習，校方安排16日到虎尾主燈區進行戶外教學。至於閒置的分校，教育處表示不開放，但會持續維護校園環境，同時進行環境監測。

許厝分校學童13日開學日依行政院決議，回本校橋頭國小上課，但家長與地方人士在分校舉白布條抗議，訴求讓孩子回分校的決心，許厝分校「五育績優獎助基金會」強調，讓孩子續留本校是避免影響課業，仍會持續爭取回分校。

許姓家長表示，分校佔地3.4公頃，由台塑六輕捐助5800萬元、縣府編列4200萬元興建，環境寬廣、校舍新穎，離家也近，孩子都很喜歡，造價1億元的學校若就此閒置，非常可惜。

縣教育處長梁恩嘉指出，目前分校不對外開放，雖然閒置，但校園內會有人員負責維護環境，日後將研議如何活用，同時也會持續進行各種環境監測，釐清汙染情況，種種努力，就是希望贏得分校家長與學童的認同。

(中時)