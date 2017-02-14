南非男子騎馬上超市購物 被請離
南非1名男子日前突發奇想，竟然騎著1匹馬進入1家超市購物。馬兒穿梭在不成比例的貨架間顯得有些驚嚇失措，店經理獲悉後立即請男子離開。
男子伊拉斯莫斯（Rick Erasmus）是名馬術教練，日前騎著馬兒渥瑞爾（Warrior）在傑福瑞茲灣（Jeffreys Bay）的超市購物，引起騷動。經理獲悉後，以非常禮貌的態度請他和馬兒立即離開，男子最終甚麼也沒買到。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）昨天引述伊拉斯莫斯報導，他與馬兒第1站是酒吧，並未遭到店家驅趕，第2站是酒類專賣店，店員十分冷淡，第3站才是超市。
超市其他顧客將伊拉斯莫斯騎馬進超市的影片PO上網後，受到網友熱議。
有網友認為伊拉斯莫斯很自私，完全忽略超市地面磁磚對馬兒而言非常滑溜，不安全。
也有網友直言伊拉斯莫斯的行為是虐待動物，不適合養寵物，不論是馬或狗或任何會呼吸的動物都不合適。
但也有網友回應，能意外在超市看見1匹馬是人生有趣的經驗。1060214
(中央社)
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