法國公路載客司機 每日工時限10小時

台灣賞櫻團遊覽車發生重大車禍，部分質疑指向司機工時長、休息不足的問題。以法國勞動法規為例，公路載客司機每天工時最多10小時，待命和等候時間也算工時。

根據法國勞動部資料，公路載客司機必須遵守各種時數規定，包括每天及每週工作時間、開車時間和強制休息時間。

所謂的工作時間，除了開車以外，還包括附加業務如備車、清理車子、準備必要文件、維修保養、裝卸行李等，這些都算工作。

另外，司機在工作場所或車內的待命和等候時間也算在工時內，因為司機必須隨時執行任務，無法自由利用這段時間。

勞動法規定，載客司機每天工時最多10小時，在某些條件下可例外增加到12小時，但每週限一天；超過法定每週35個工時的部分，加班費另計。

司機每天開車時數最多合計9小時，在部分條件下可增加到10小時，但每週最多兩天。

歐盟規定，司機開車時數每週不能超過56小時，連續兩週內的開車時數合計不可超過90小時；而法國法律規定每週工時上限為48小時，執行上會比歐盟規定嚴格。

司機一次只能連續開車4小時30分鐘，時間一到，必須休息一次至少45分鐘，或分成兩段，一次15分鐘，一次30分鐘；晚上9時到隔天早上6時屬於夜班工時，在這段時間內，不能連續開車超過4小時。

一天24小時內，司機必須擁有連續11小時的休息時間，在嚴格條件下可縮減到連續9小時，但每週不可超過3天，且之後要補回休息時間。

此外，一名司機每週必須要有連續45小時的休息時間。1060214

(中央社)