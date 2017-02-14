東芝虧慘 董事長將下台負責

日本電機大廠東芝（Toshiba）公司今天宣布2016年4至12月的財報淨損4999億日圓（約新台幣1400億元）。東芝今天宣布會長志賀重範明天辭職以示負責。

東芝今天公布2016年4月至12月的財報以及2016年度（至今年3月底為止財會年度）財報預測。正式財報則是在向監查法人申請之後，延至3月14日才公布。

東芝社長綱川智率主管下午在東京總公司召開記者會。綱川宣布，東芝會長（董事長）志賀重範明天辭職，讓志賀專心處理東芝在美國的西屋電氣（Westinghouse Electric）西屋（WH）的核電廠事業問題。

東芝2016年4月至12月的營業額為3兆8735億日圓，受到在美國的核電事業慘虧的影響，淨損為4999億日圓（去年同期是虧損4794億日圓）。東芝計入核電相關事業損失的7125億日圓，去年12月底，資本出現1912億日圓的赤字，負債超過資產。

東芝急著增加自有資本，以避免今年3月底呈現債務超過資產的窘境。有關將半導體記憶體晶片事業分拆、部分出售，以籌資的計畫，東芝今天表示，計畫將有所調整。

身為日本最大半導體廠商的東芝打算將半導體記憶體晶片事業分拆後成立的公司，接受外來資本的程度是「20%以下」，但現在考慮「引進包括讓渡逾半數在內的外來資本」。亦即，東芝為了籌資，不排除交出主導權。

除了東芝會長（董事長）下台以外，東芝有34名主管擴大減薪幅度。前年東芝爆發不當會計的醜聞之後，這些主管就被減薪，現在減薪幅度還要擴大。其中，東芝社長綱川智目前減薪幅度是60%，將擴大為90%。1060214

(中央社)