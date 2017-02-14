東芝警告將慘虧 會長15日引咎辭職

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日本東芝公司今天表示，投資的美國核能事業本年度可能虧損高達7100億日圓，為負起經營責任，統籌核能事業的東芝會長（董事長）志賀重範決定於15日引咎辭職。

日本放送協會（NHK）報導，東芝於去年12月示警指出，美國核能事業將提列巨額虧損，具體虧損金額正著手確認中。根據東芝宣布，虧損金額將高達7125億日圓，預定於本年度決算全額提列虧損。

報導說，因而去年4月至12月止的最終損益將成為赤字4999億日圓。至今年3月底止的本年度全年最終損益，將由原先預估的盈餘轉為虧損，成為赤字3900億日圓（新台幣約1071億元），將是接連3年虧損。

東芝宣布，為負起經營責任，統籌核能事業的東芝會長志賀重範將於15日辭職。

東芝社長綱川智於傍晚6點30分於東京總部舉行記者會，為延後原本預定今天公布的財報（去年4至12月決算）致歉。

法新社報導，東芝今天警告指出，美國核能事業預料將提列高達62億美元巨額虧損，促使東芝會長為此引咎辭職。

在未於期限前公布財報數小時後，東芝表示，律師和獨立稽核業者正在調查東芝的美國核能事業西屋電氣（Westinghouse Electric）一項收購交易。

東芝說，1名內部揭弊人員抱怨指出，西屋主管針對公司會計帳目「不當施壓」。

在全球雇用約18萬8000名員工的東芝，於不到兩年前因爆發粉飾會計醜聞，信譽受到重創。

在東京證交所上市的東芝股價今天收盤暴跌8.0%，報229.8日圓（2美元）。

自從於去年12月底示警指出美國核能事業可能招致巨額虧損以來，東芝股價已腰斬。原定今天中午公布的財報延後公布，導致東芝股價加速下探。東芝稍後表示，已要求延後1個月向市場監管當局提交財報。

如今東芝必須在3月中以前公布去年4月至12月的前9個月財報。但東芝已公布黯淡初步財測警告指出，至今年3月底止的本年度預料將會淨虧損3900億日圓（34億美元），理由是美國核能事業將提列逾7000億日圓虧損。

東芝也宣布，會長志賀重範（Shigenori Shiga）將辭職，但繼續留在公司內。1060214

(中央社)