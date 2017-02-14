王寶強婚變後首過情人節 微博留言網友好心疼

王寶強主演的《大鬧天竺》大陸票房不錯。（取自新浪微博＠王寶強）

王寶強去年婚變至今，諸事不順，和妻子馬蓉的離婚官司還沒結果，自導自演的電影《大鬧天竺》大年初一上映，票房不錯，但口碑不佳，日前還住院開刀，取出裝在腳踝2年的鋼片及鋼釘，今天（2月14日）過情人節，妻兒均已離開，形單影隻的他一早在微博感慨地寫下：「不知道今天該說些什麼，但還是要祝大家節日快樂……」

簡單的留言，讓網友好心疼，紛紛留言表示陪伴和關心：「希望寶寶今年大吉大利！早日找到屬於自己的幸福。」

(旺報)