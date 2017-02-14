北韓公佈新飛彈細節 可打擊亞太美軍基地
南韓《朝鮮日報》引述平壤中央通訊社報導，指出北韓在2月12日發射的北極星2號飛彈，具有打擊日本與關島美軍基地的能力。
發射當天，北韓官方除公佈北極星2號的發射畫面，也對外展示了新型的履帶式移動發射車。採用固體引擎技術與移動式發射車輛的北極星2號飛彈，證明了北韓有能力躲避來自於美軍與南韓的衛星監控。一旦戰事爆發，北韓具備快速以此種中程彈道飛彈打擊南韓、日本、沖繩與關島美軍設施的能力。此一新型武器的誕生，將整個西太平洋的美國駐軍置於北韓飛彈打擊的陰影之下。
面對此種新型中程彈道飛彈，南韓傳統的反制模式，也很有可能遭到大幅抵銷。針對此一新型威脅，美國外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）建議對加快對南韓部署終端高空防衛系統（THAAD）的速度，並對與北韓有生意往來的大陸企業展開制裁。聯合國也在南韓的要求下，於2月14日召開了緊急會議面對北韓的新威脅。
(中時電子報)
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