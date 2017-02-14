賴和「北港竹枝詞」 記錄百年元宵花燈情景

詩人賴和的「北港竹枝詞」，紀錄百年前的北港巷弄元宵燈會情景。（張朝欣攝）

台灣燈會北港燈區的弄巷老街花燈，有1堵牆壁上寫著台灣現代文學之父賴和的「北港竹枝詞」，紀錄百年前北港鎮元宵節巷弄花燈的情境，其中還有1段若有似無的愛情故事，14日適逢情人節，吸引許多賞燈情侶駐足討論。

地方文史工作者黃水水表示，「北港竹枝詞」是賴和在1912年所作，詞中「聖母神輿經過處、萬家禮拜一心誠」描寫上元元宵節媽祖遶境情形；「萬人齊亂上元燈，卻向神前獨乞靈」敘說信女的賞燈心情。

「御前雅歌郎君喝，別有情歌馬陣吹」點出集雅軒與馬陣吹這兩種北港藝陣；「連環棚上架孩兒，滿街爆竹喧天響」是指蜈蚣閣等藝陣大受歡迎，民眾燃炮相迎。

賴和這首詞也細膩描寫少女元宵賞燈時，觸動內心對愛情的憧憬「今日少年甚輕薄，看燈不看只看儂」、「心事幸無人竊聽，回頭忽見少年僧」、「回首聲語同伴，少年一路只看人」。

黃水水說，「北港竹枝詞」顯示在105年前，北港巷弄老街即發展出熱鬧的元宵花燈，以及元宵媽祖遶境的盛況，也藉由少女賞燈的心情，寫出元宵與愛情，吸引許多賞燈遊客在西洋情人節駐足討論。

(中時)