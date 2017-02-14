歌手田馥甄與歌迷共度情人節

手機品牌與歌手田馥甄攜手打造「OPPO R9s田馥甄蕩漾紅聯名款」，自1月中推出即引起歌迷熱烈討論，網路預購迅速銷售一空。OPPO為回饋消費者的熱烈支持，特別於情人節當天舉行「甄愛粉絲見面會」，邀請百位粉絲與田馥甄共度情人佳節。OPPO與田馥甄也共邀粉絲齊獻愛心，將其銷售總額之2%捐贈給「財團法人孩子的書屋文教基金會」，讓粉絲們在支持偶像的同時也能做公益，幫助台東弱勢家庭孩童找回學習樂趣，迎接更好生活。

於1月推出「OPPO R9s田馥甄蕩漾紅聯名款」，限量1,000台，一推出就得到粉絲熱烈迴響。為了讓此次的聯名款更具意義，OPPO將其銷售總額之2%捐贈給台東「財團法人孩子的書屋文教基金會」，一同關懷台東弱勢家庭孩童，支持孩子們在健全環境中成長。田馥甄也號召粉絲們一同做愛心：「手機是我們每天都要用的生活用品，每天在拿、在用的時候，同時想到生活上其他需要關心的其他弱勢的族群，是一件很棒的事情！」

「甄愛粉絲見面會」上更邀請到孩子的書屋代表人陳俊朗出席，接受由OPPO台灣總經理何濤安與田馥甄所捐贈的支票，更象徵了OPPO除了積極拓展台灣市場外，更致力於回饋台灣社會，透過持續增強OPPO與台灣在地的連結，展現出在地深耕的願景與決心。

(旺報)