國道車禍 德媒報導台遊覽車又出事

台灣昨晚發生遊覽車翻覆、三十餘人罹難重大事故，德國媒體今以台灣遊覽車又出事為題報導，另有中國網友留言懷疑台灣遊覽車都是拚裝車。

國道5號昨晚發生遊覽車翻覆事故，今天德國之聲中文網以「車翻人亡，台灣旅遊大巴（遊覽車）又出事為題」報導，2月13日晚間一輛載有40餘人的旅遊大巴發生重大翻車事故，這是台灣近30年來最嚴重的公路事故。

文章中另提到去年台灣也發生嚴重的遊覽車公路事故，造成20多名中國大陸旅客死亡，事後調查出司機是酒後駕車且車上還有汽油。

這則新聞另轉貼在德國之聲中文網臉書，引來網友以簡體字留言表示，台灣的旅遊車（遊覽車）都是拚裝的，也有網友留言，還好這次不是陸客團。

但另有寫繁體字網友留言「至少我國沒有河蟹（封鎖掩蓋）這種事」。1060214

(中央社)