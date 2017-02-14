大專飛鏢對抗賽 淡大射下冠軍杯

中華民國競技飛鏢協會舉辦的「106年大專明星院校飛鏢對抗賽」，首創遠距連線對戰，在新北、高雄、台東三地同時開打，最後由淡江大學搶下冠軍。

國立體育大學、輔仁大學、淡江大學都派出2支隊伍參賽，其中淡江大學B隊的張家銓、潘昱中、童瓏承、林炯志，一路過關斬將，冠軍戰遭遇國立體大A隊，雖然輸掉首盤，但隨後連下三盤，在5戰3勝的賽制中以3比1獲勝。

季軍之爭由高苑科大和台東大學角逐，台東大學以預賽、複賽全勝之姿闖進四強，被視為冠軍熱門人選，但準決賽中遭到國體A隊狙擊，只能與高苑科大爭奪第三名，雙方激戰到最後，台東大學以3比2驚險勝出，搶下季軍獎盃。

競技飛鏢協會表示，首次舉辦連線大專賽事，獲得良好迴響，未來除了持續推廣飛鏢運動，舉辦各級賽事，也已規劃中華培訓代表隊選拔。1060214

(中央社)