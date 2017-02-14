行動硬碟查核 4成商檢標識違規

3C電子產品已成為現代生活的必需配備，「行動硬碟」因具備體積小、攜帶方便、隨插即用及大容量儲存傳輸等特性，廣受消費者青睞。為確保市面上「行動硬碟」之品質，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作於105年2至3月間針對市售「行動硬碟」進行查核，派員赴量販店、零售商及網購等販售通路，隨機選購20件不同廠牌之「行動硬碟」進行檢測。

檢測結果「品質項目」全數符合規定、「商品檢驗標識」計8件不符合規定、「中文標示」計6件不符合規定，另「外觀及重要零組件比對」計10件不符合規定。標準檢驗局指出，「行動硬碟」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，另對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

(旺報)