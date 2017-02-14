70公斤瘦到穿XS！劉雨柔曝３運動秘訣

劉雨柔常分享健身秘訣。（圖／中時資料照）

劉雨柔透露自己從70公斤瘦到穿XS衣服的心得。（圖／取材自劉雨柔臉書）

模特兒出身的劉雨柔，擁有亮麗外型、零贅肉的完美身材，經常大方分享健身秘訣，今（14日）她透露一路從70公斤狂瘦到穿XS衣服的心路歷程，並曬出結實線條，被狂讚超美。

劉雨柔今在臉書透露，176公分的她，體重一度達到70公斤，她便下定決心開始運動，「在大量健身時期，我瘦的健康，穿M號衣服」，就在大家已覺得她身材很好時，她又開始接觸「打拳、柔術、體能訓練」這3樣運動，在規律鍛鍊下，她現擁有更緊實的線條，甚至達到穿XS號衣服的程度，「連我自己都捨不得讓這身材走樣」，最後喊話大家一起運動，一起維持美麗線條，相當激勵人心。

(中時電子報)