台中春季國際旅遊大展　山城推10大休閒農場及文創

苗栗縣政府結合10大休閒農場和溫泉會館，熱烈參與台中國際旅遊大展。（陳慶居攝）

縣長徐耀昌（右三）視察各單位整備旅展情形。（陳慶居攝）

陶瓷藝品也相當吸睛，是許多文創的焦點之一。（陳慶居攝）

鴨箱寶的彩繪木鴨相當受遊客青睞。（陳慶居攝）

台中春季國際旅遊大展2月17日在台中朝馬登場，苗栗館將以苗縣10大休閒農業區與文創伴手禮參展，行銷山城優質的休閒農業觀光、泰安溫泉區的美人湯、伴手禮及文創商品，將以吸引更多遊客到苗栗體驗農業旅遊的樂趣。主辦單位說，遊客消費滿千元，還有機會抽到大好禮。

2017台中春季國際旅遊大展2月17日起連續4天在台中市朝馬展覽館舉辦，是每年全台觀光旅遊業爭取商機的盛會，縣長徐耀昌將親自領軍南下參展，為苗栗縣10大休閒農業區與伴手禮業者造勢宣傳。

參展的10大休閒農業區包括三灣梨鄉休閒農業區、南江休閒農業區、湖東休閒農業區、黃金小鎮休閒農業區、馬那邦休閒農業區、福興南和休閒農業區、雙潭休閒農業區、薑麻園休閒農業區、舊山線休閒農業區、壢西坪休閒農業區，全都各具特色。

今午在縣府大廳，由縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮夫人王慧珍、縣議員胡忠勇等人召開「跟著鄉味趣旅行 農遊貓裏買伴手」記者會，說明此次台中旅展苗栗館的特色，現場並安排10大休閒農業區業者展示各具特色的農特產及伴手禮，歡迎全國民眾到苗栗展館了解苗栗休閒農業的特色。

徐耀昌指出，台中春季國際旅遊大展苗縣將展售休閒農業觀光及優質伴手禮、特色商品，苗栗館現場將有10大休閒農業區農特產品、伴手禮試吃，都是主打苗栗在地食材製作，讓民眾吃的安心、買的開心，同時舉辦好康大放送，當日限量消費金額滿1千元，現場即可換取紅包，包包有獎。

他說，此次參展整合了農業休區與糕餅產業、文創商品等，主打休閒農業與伴手禮，希望透過旅展提供農業觀光旅遊資訊，打造觀光品牌，更讓民眾輕鬆了解苗栗休閒農業特色，藉以吸引各地遊客到苗栗體驗農業旅遊的樂趣。

(中時)