黃騰浩10年空窗嘆皮鬆 潘嘉麗情人節收到鮮花攻勢
潘嘉麗與黃騰浩在台灣癌症基金會最新微電影《結婚倒數180天》中，飾演一對即將步入禮堂的新人，但女生卻在婚前健檢發現罹患乳癌症。兩人因為這次合作變成亦師亦友的好友，第一次演戲的潘嘉麗拜師黃騰浩，跟他請教許多拍戲的經驗和方法，而感情空白十年之久的黃騰浩也跟潘嘉麗請教了把妹的絕招，兩人對於結婚一事都很期待但又怕受傷害。
黃騰浩說，父母親的確有在催婚，他也覺得自己已達不惑之年，皮都有點鬆了，如果有好對象不排斥閃婚。潘嘉麗坦言身邊不乏追求者，昨天從新加坡趕來台灣出席14日的活動，情人節一早就收到鮮花攻勢，男方還挺積極的，不過潘嘉麗嬌羞地說還在觀察中，如果有好消息一定會第一時間通知大家，甜蜜表情完全表露無遺。
黃騰浩在劇中雖然女友因為得了乳癌而解除婚約，但最後還是選擇為愛相伴，黃騰浩表示，身邊也曾經有朋友不幸罹患乳癌，但發現時已經是末期，雖然經過幾次化療後還是不幸離世，讓他非常不捨，他也了解在治療的過程很辛苦，尤其對自身或是身邊的家人、朋友都是種煎熬，不過他也為乳癌病友們打氣加油，不論如何只要堅持，努力治療，就有希望。
劇中潘嘉麗因婚前健檢發現罹患乳癌而選擇放棄婚姻，現實生活中恰巧也有女性摯友曾經罹患乳癌，潘嘉麗一路陪伴摯友接受治療，最後成功戰勝病魔，潘嘉麗也引用了《結婚倒數180天》這部微電影想傳達的精神，告訴所有罹癌的朋友：「選擇妳的人生、保留妳的自信、幸福就在眼前。」
(中時)
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