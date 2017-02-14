諧星找到教育川普最佳管道：電視廣告

我要評比

英國受歡迎的電視諷刺諧星約翰奧利佛發起要在華盛頓地區，透過有線電視新聞廣告，「教」總統川普他必須懂的事物，諷刺川普據報透過晨間電視秀取得資訊。

法新社報導，約翰奧利佛（John Oliver）12日展開HBO新一季「上週今晚」（Last Week Tonight）節目，焦點放在川普據報傾向自晨間電視節目獲得資訊，他在節目中透露這項計畫。

約翰奧利佛說：「我們要嘗試在他的媒體餐中，夾帶一些有用的事實。」他播映1名牛仔的影片，身旁有個提供建言的智者。

他說：「殺害恐怖分子的家人，那似乎像是展現實力，但是根據日內瓦公約，事實上那是戰爭罪。」

他又說：「不是所有黑人住在城市內環。並不是所有住在城市內環的人都是黑人。」

約翰奧利佛說：「在我們關門前，我們打算針對一個個我們相當確定川普不懂的議題教育他。」

英國「衛報」（Guarduan）報導，約翰奧利佛在節目中還批評川普說話的辭令，稱他是「病態騙子」。（譯者：中央社羅苑韶）1060214

(中央社)