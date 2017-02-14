諧星找到教育川普最佳管道：電視廣告
英國受歡迎的電視諷刺諧星約翰奧利佛發起要在華盛頓地區，透過有線電視新聞廣告，「教」總統川普他必須懂的事物，諷刺川普據報透過晨間電視秀取得資訊。
法新社報導，約翰奧利佛（John Oliver）12日展開HBO新一季「上週今晚」（Last Week Tonight）節目，焦點放在川普據報傾向自晨間電視節目獲得資訊，他在節目中透露這項計畫。
約翰奧利佛說：「我們要嘗試在他的媒體餐中，夾帶一些有用的事實。」他播映1名牛仔的影片，身旁有個提供建言的智者。
他說：「殺害恐怖分子的家人，那似乎像是展現實力，但是根據日內瓦公約，事實上那是戰爭罪。」
他又說：「不是所有黑人住在城市內環。並不是所有住在城市內環的人都是黑人。」
約翰奧利佛說：「在我們關門前，我們打算針對一個個我們相當確定川普不懂的議題教育他。」
英國「衛報」（Guarduan）報導，約翰奧利佛在節目中還批評川普說話的辭令，稱他是「病態騙子」。（譯者：中央社羅苑韶）1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。