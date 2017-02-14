石垣島交流賽 桃猿小將各有收穫
職棒Lamigo桃猿隊二度赴石垣島交流賽，二游組合由馮健庭、林承飛搭檔，先發右投林樺慶自評80分，各有收穫。
林承飛去年奪下中職最佳九人，第2次到石垣島打交流賽，第1場攻守表現穩定，第2場則是出現2次失誤，他表示在這幾場當中看到自己的缺點，接下來的春訓會朝自己缺點去做調整。
當家二壘手郭嚴文仍在復建中，趕不上開季，馮健庭有望爭取一軍位置，最大優勢是守備。總教練洪一中稱讚「馮健庭守備時散發自信，守備功力更勝林承飛，但打擊還要再加油」。
馮健庭表示，會利用春訓多看、多學，希望自己能夠更進步，尤其會跟打擊教練討教，加強打擊。
有機會成為桃猿開季二游組合，兩人都表示默契不是問題，只要溝通好站位、補位，再依照比賽當天狀況調整。
連續兩年在交流賽中先發的林樺慶，是球隊備受期待的投手，在第一場比賽主投5局失3分，他表示給自己打80分，回台灣會持續加強自己不足的地方。
林樺慶表示，從對方投手的表現，看到自己不足，除了經驗、想法、調整的節奏，最主要在心態上，還有強化自己體力。放眼新球季，希望開季就在一軍，穩定表現，期待首勝到來。1060214
(中央社)
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