上海加強利用外資 新規支持總部經濟

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中國大陸上海加強利用外資，優化2011年公布的政策，今年2月起正式實施鼓勵跨國公司在上海設立地區總部的新版規定。

綜合中新社及上海報業新媒體「上海觀察」報導，新版規定取消對跨國公司地區總部公司形式和經營範圍的要求，並將總部型機構納入政策適用範圍；另一方面，吸收上海自貿試驗區制度創新成果，新增資金管理、出入境便利、人才引進的政策。

今年公布的政策還首次提出「區政府支持」條款，鼓勵上海各區因地制宜營造適合總部經濟發展的經商環境。

報導指出，「總部經濟」已成為上海建設的重要支撐，在產業帶動、人才集聚、技術創新和要素輻射等方面發揮重要作用。新規有利於上海營造更加法治化、國際化、便利化的投資貿易環境，進一步提升上海在國際經濟競爭中的地位和影響力。

截至2016年底，外商在上海累計設立跨國公司地區總部580家，投資性公司330家，研發中心411家。上海仍是中國大陸境內跨國公司地區總部最集中的城市，2016年全上海第三產業稅收百大排行榜中，跨國公司地區總部占了12席。1060214

(中央社)