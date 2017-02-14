金正男謎一樣的人物 死訊掀陸網民議論
北韓領導人金正恩的兄長金正男今天傳出在馬來西亞遇刺身亡。金正男曾流亡中國大陸多年，且外傳是北京屬意繼承金正日的人選，如今傳出遭北韓特務暗殺，大陸網民聞訊議論紛紛。
韓聯社報導，南韓政府人士表示，金正恩的同父異母哥哥金正男13日上午在馬來西亞遇害。朝鮮電視台則報導，金正男是在吉隆坡機場遭兩名據信是北韓特務的女子下毒殺害，凶嫌仍在逃。
大陸新浪網今晚7時30分左右刊登金正男在馬來西亞遇害的新聞，內容為「韓聯社報導，金正恩長兄金正男昨在馬來西亞遇害」。
這則簡短新聞引發大陸網民熱議，半小時內湧進近5000則留言。有人質疑「韓國報導不可信」，有人形容這是「看過最短的新聞」，但有網民意有所指地表示「信息量好大」。
有網民點出中國大陸官媒報導重大事件的一貫風格說，「新聞越短，事情越嚴重。」
金正男近年行事低調，外傳多在新加坡和馬來西亞一帶活動。但韓媒曾報導，親北京的金正男和中共高層子弟組成的「太子黨」私交甚篤，且在中國大陸、香港、澳門等地居住多年。
金正男一度被視為是北韓已故領導人金正日的接班人選，但最後是金正恩出線。韓媒曾報導，金正恩的親信曾策劃要「收拾」在海外「亂講話」的金正男，但遭北京警告「在中國的地盤上絕對不可以動他」。
金正日2011年12月猝逝後，金正男的動向成為各方揣測焦點。平壤準備為金正日舉行國葬之際，韓聯社報導金正男從澳門抵達北京，「受中國保護」。
金正恩上台後，北韓與中國大陸的關係急遽惡化。日本產經新聞2016年4月報導，背後深層原因在於北京在金正日繼承人問題上支持金正男，導致金正恩記恨在心。1060214
(中央社)
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