盧森堡發生列車和貨運火車相撞 1死

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警方說，盧森堡發生列車撞貨運火車事件，造成1人喪命，多人受傷，已有2人送醫。

根據法新社，警方說，自法國東北方泰昂維（Thionville）出發的列車上午在毗鄰盧森堡邊境的貝唐堡（Bettembourg）附近，撞上一列貨運火車。

警方發布聲明說：「列車上1人發現時已死亡。2名傷者送往醫院。」另有6人受輕傷。

警方說，約100名救援人員抵達現場，另還有心理支援人員。

盧森堡火車公司CFL表示，造成意外的原因「還無法斷定」。盧森堡至泰昂維間列車服務已暫停。（譯者：中央社羅苑韶）1060214

(中央社)