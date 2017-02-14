金正恩兄長金正男 傳在大馬遭毒針刺殺

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）今天報導，北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在馬來西亞遇刺身亡。有報導說，金正男是遭到兩名疑似北韓女特工以毒針殺害，但尚未獲得證實。

韓聯社引述南韓政府人士說法報導，金正男是昨天遭殺害。這位人士未透露更多詳情。

南韓外交部表示，目前無法證實相關報導，南韓情報機構也未就此事發表評論。

朝鮮電視台（TV Chosun）則報導，45歲的金正男是在吉隆坡機場遭兩名身分不明女子以毒針殺害。

這則報導說，根據多位政府人士說法，兩名據信是北韓特工的行凶女子犯案後立即叫了計程車逃逸。

吉隆坡國際機場轄區警方主管阿里（Abdul Aziz Ali）告訴法新社，昨天有一位40來歲的韓國人在機場身體不適，當局將他緊急送醫，但他在路上就過世。

阿里表示：「我們不知道這位韓國男子的任何其他詳情。我們不知道他的身分。」

路透社報導，醫院急診室員工透露，死亡的韓國人生於1970年，姓金。

金正男一度被視為故北韓領導人金正日的接班人，但因2001年意圖持假護入境日本前往迪士尼樂園失敗，在日本的機場被逮到，失去父親的寵愛。其後他就幾乎是流亡海外，主要停留地點是澳門，也常到香港和中國大陸。

金正日在2011年12月過世後，金正恩接班掌權。如果金正男證實遭到殺害，將是金正恩在2013年12月處決姑丈張成澤之後，在他的政權治下喪命的最知名人物。

張成澤原本是北韓第二號人物，據信金正男與張成澤關係親近。

據了解，金正男主張北韓應推行改革，並曾表示反對北韓的家族世襲制度，他近年多次表示，他沒有興趣領導北韓。

在弟弟金正恩2010年掌權前，他告訴日本的朝日電視台（Asahi TV ）：「我個人反對三代世襲。我希望我弟弟盡力改善北韓人民的生活。」1060214

(中央社)