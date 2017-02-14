木棒聯賽》平鎮、北科2連勝晉級 三民淘汰

平鎮高中2連勝晉級第3階段。（資料照，學生棒聯提供）

105學年度高中木棒聯賽，今天(14日)進入第2階段第2日賽事，平鎮高中、北科附工在拿下2連勝後率先挺進16強，興大附農、鶯歌工商、穀保家商、成德高中也都確定晉級，16強將在明天全數出爐。

平鎮高中即使近年屢在青棒賽事稱霸，但獨缺一座木棒聯賽冠軍，今年首輪輕騎過關，第2階段也先以10比0輕取玉里高中，今天碰上東大體中，古林睿煬先發6局飆10K，與江國謙、黃語皓3投聯手完封對手，打線也掃出16支安打，其中蔣宗錡單場4支4、陳喆閎單場3安，以投、打俱佳的表現收下16強門票。

去年奪下隊史首座木棒聯賽冠軍的桃園農工，今年以北科附工之名拚衛冕，此階段先以6比2擊敗嘉義高中，今天再以6比0完封中興高中，2連勝闖入16強，中興和嘉中則要在明天爭取分組第2張晉級門票。

至於競爭最激烈的B組賽事，三民高中昨日以3比5敗給興大附農後，今天對鶯歌工商背水一戰，但受限於鶯歌先發李家成7局的壓制，三民全場僅2分進帳，終場以2比7吞2連敗，止步24強，並送鶯歌、興大附農晉級；H組的東石高中也在連敗給穀保家商、成德高中後，確定無緣16強。

2月14日賽事成績

（嘉義市立棒球場）

三民高中2－7鶯歌工商

平鎮高中6－0東大體中

（稻江Ａ棒球場）

強恕中學7－12西苑高中

普門中學5－6南英商工

（三民高中棒球場）

麥寮高中0－7高苑工商

屏東高中5－8美和高中

（頂庄棒球場）

東石高中3－4成德高中

北科附工6－0中興高中

(中時電子報)