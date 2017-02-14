SEMI攜手沙崙綠能科學城 推動綠能科技發展

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沙崙綠能科學城被期許成為台灣綠能創新研發基地，首場「台灣太陽光電系統建置與問題檢討座談會」今天登場，產業、政府、學術研究等太陽能系統建置核心代表與會，探討台灣太陽能發展的挑戰，SEMI（國際半導體產業協會）也與沙崙綠能科學城籌備辦公室、交大簽署合作備忘錄，共同推動台灣綠能科技發展。

沙崙綠能科學城籌備辦公室主任黃得瑞表示，沙崙綠能科學城目標是以創新能源研究及示範計畫，驅動台灣綠能產業發展，提升台灣自主能源生產力。其中，太陽光電作為台灣最早發展的綠能科技，具有良好的成長潛力，為加速發展，必須整合各方資源。

他說，SEMI長期支持綠能科技產業，除協助整合產業、政府及學術研究等三方資源外，亦共同努力朝制定國際太陽光電及綠能產業標準與規範，本次合作，將更有效整合相關資源，推動台灣太陽光電發展並協助產業接軌國際。

交通大學副校長張翼表示，能源及環境為目前重要的課題，交通大學持續致力培養台灣太陽光電領域人才，並長期投入研究與師資等資源，由太陽光電系統切入，協助學生發掘研究興趣所在，並戮力於高效能源解決方案，為台灣能源產業帶來新發展契機。

SEMI台灣區總裁曹世綸表示，SEMI為強化資源整合及打造產業、政府及學術研究更緊密的溝通平台，分別與沙崙綠能科學城及交通大學進行合作。

他說，沙崙綠能科學城為綠能科技重鎮，期許進駐後，可提供更即時在地化服務，協助產業發掘發展利基。另，為加速台灣綠能科技發展，不僅需要政府政策推動及產業界的投入，相關領域的人才資源亦是驅動產業發展關鍵，與交通大學的合作，將更緊密連結學術與產業間溝通，提供多元研究資源，培養台灣未來太陽光電產業新星。

中華民國太陽光電系統公會理事長郭軒甫也於座談會分享台灣推動太陽光電系統建置面臨的問題及解決方案，茂迪股份有限公司董事長暨SEMI太陽光電委員會主席張秉衡，代表產業界對政府提出建言，以內需扶植太陽光電產業轉型，政府應穩定內需市場訂單、建立友善稅制及提供太陽光電產業投資與補助，扶植台灣模組產業鏈發展。

(中時)