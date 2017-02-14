卸油平台開航 陸海工裝備新紀錄

大陸中遠海運集團為英國一家石油公司設計建造的圓筒型浮式生產儲卸油平台（FPSO）總包項目「希望6號」，在江蘇啟東市南黃海畔舉行開航儀式，隨即拖往英國北海展開作業。如此超大的海上鋼鐵巨人，標識著「中國製造」，是大陸在海工裝備領域又一新進展和新紀錄。

「希望6號」由大陸中遠海運集團所屬的中遠海運重工公司旗下主力船廠──南通中遠船務製造，平台主甲板直徑78公尺、高36.5公尺，總重接近2萬8000噸；總液氣處理能力50000桶／天，最大原油處理能力44000桶／天，最大原油存儲量40萬桶，氣體處理能力40億標準立方英尺。

專家指出，由於體型大且功能多，與其他海工裝備相比，FPSO在設計建造時更加困難，要解決繫泊、防腐、環保等關鍵技術；建造時，由於涉及石油、天然氣等多個生產模組單元，如何控制模組建造精度和焊接工藝要求，及安全生產都成為重中之重。

本月13日，全球作業水深、鑽井深度最大的半潛式鑽井平台「藍鯨1號」，在山東煙台命名交付，可在全球深海進行作業。藍鯨1號從詳細設計、施工設計、建造、調試至最終交付，都由煙台中國石油集團來福士海洋工程公司完成，將用於海洋能源勘探。

除了浮式生產儲卸油平台和半潛式鑽井平台陸續展開海洋探勘，廣東中遠船務為挪威船東Seaload Holding AS公司設計建造的海洋原油轉駁船，也在本月8日開工。

這艘原油轉駁船（Cargo Transfer Vessel簡稱CTV）是一款新的設計，將穿梭油輪上的原油駁運裝置安裝在一個小型船舶上，功能是用於連接FPSO和常規油輪VLCC等，進行原油的駁運，提高了原油駁運的安全和經濟性。CTV是全球首型設計，將開創全新的海洋油田原油轉駁方式。

(旺報)