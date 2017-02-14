WSBL》國泰吞第2敗 電信撂倒國泰
女籃霸主衛冕軍國泰，14日遭逢電信開賽就展開拉鋸，國泰半場結束一度3分差些微領先，不過第3節電信拉開22比14逆轉攻勢，終場65比61撂倒國泰，國泰吞下開季第2敗。
文章來源：情人節父母相挺「阿盜」復出開外掛
電信教頭柯孟儀賽後自爆，其實前一天晚上還跟全隊吵架，不過情人節開心贏球，讓柯孟儀氣也消了，「情人節又贏球，就和好吧。」此役國泰老將劉君儀並未登錄，電信第3節打出22比14逆轉攻勢，即便國泰藍浩語倒數5秒還飆進3分球，但仍為時已晚。
電信下半場反超後，一度被追近到3分差，教練柯孟儀即時暫停穩定軍心，「上次對國泰也是後半段被逆轉，那時候提醒她們要勇於出來接球。」
此役前一循環因傷休兵的黃湘婷，此戰傷癒歸隊，奪全場最佳16分、6籃板，「備戰國泰很久了，贏了很開心。」射手黃虹瑛3分球4投3中，攻下次高13分外帶5抄截，電信全場抓下28顆籃板高於國泰7顆。
這是國泰繼開季1月4日4分差不敵台元後，本季吞下的第2敗，目前戰績5勝2負落後台元的6勝1負，國泰此役鄭伊秀14分、8籃板最佳，「小丁」林育庭13分、李宥叡11分、4籃板。
(中時電子報)
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