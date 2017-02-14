賞櫻團車禍 台灣仁本：願逝者安息生者堅強

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國道高速公路0213重大事故，台灣仁本服務集團在第一時間完成靈堂布置，協助家屬完成招魂等儀式，表示願逝者安息，願生者堅強。

13日晚上9時多發生武陵農場賞櫻團返家時意外翻落邊坡車禍，全車含旅客、司機及領隊共44人，到14日晚間為止，計33人罹難、11人輕重傷。本是快樂出行的賞櫻團，卻無法平安回家，讓他們的親朋好友不捨。

為協助救援，台灣仁本服務集團在13日晚間10時多，傷者陸續抵達醫院時，就已啟動大量傷亡病患緊急處理機制，召集人員待命。14日凌晨2時，派人布置靈堂。上午7時靈堂布置完成後，蒐整罹難家屬相關資料，並協助家屬處理善後。

14日上午11時，台北市長柯文哲到達靈堂致哀後；仁本工作人員又忙著安排準備前往事發地點招魂。並在下午2時左右，以最短時間備齊招魂物品、完成服務人員整隊，配合家屬至事發地點進行招魂儀式。下午3時持續協調各宗教團體助唸祈福。

台灣仁本服務集團已於台北市第二殯儀館懷源廳，完成靈堂的相關布置，也協助家屬完成招魂等儀式，方便家屬後續的相關治喪事宜。針對這次事件，台灣仁本服務集團表示極為遺憾，希望社會各界為傷者祈福，為亡者祈禱，一起度過這次難關。

(旺報)