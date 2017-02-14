鄭明典請辭 彭啟明抱屈：怎麼一點升遷都沒有

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明在臉書上為鄭明典抱屈。（本報資料照片）

中央氣象局預報中心主任鄭明典請辭，回鍋擔任科技中心主任；天氣風險管理開發公司總經理彭啟明今天在臉書發文，感慨鄭明典學經歷都很優秀，同輩不少都已是部長級，他如今還是要回鍋去當科技中心主任。

彭啟明表示，不少氣象界朋友都很感慨，鄭明典已經當了十多年科技中心主任，再當了七年多的預報中心主任，現在又要回鍋去當科技中心主任，不少他的同輩已是部長級，他的學經歷很優，「怎麼一點點可以的升遷都沒有？」

彭啟明感慨，這個台灣政府中，知名度與風險最高，位階卻最低的文官。如果不是因為對氣象的熱愛，不少人會選擇離開。彭啟明也期許，未來在發展上、體制上可以有些改變。

雖然鄭明典昨日對外稱，請辭原因很單純，是因為擔任預報中心主任已7年，應該換人來接棒；但氣象局長辛在勤昨日也透露，預報中心的壓力與責任都很大。

(中時)