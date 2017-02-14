青瓦台：全力查證金正男遇害真相

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南韓總統府青瓦台今天表示，外交、國防部會正在查證有關北韓勞動黨委員長金正恩同父異母長兄金正男在馬來西亞遇害的消息。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，青瓦台稱，接到報告後下達了查證指示，暫時注意有關動向，尚無召開國安會議的計畫。1060214

(中央社)