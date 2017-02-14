西洋情人節 歐盟旗幟變12顆愛心
今天是西洋情人節，歐盟執委會臉書官網相當應景把歐盟旗幟的12顆金星改成愛心，並自豪的說，愛上歐盟的理由包括手機漫遊不用付漫遊費。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）官網臉書上午貼出一個大大「I LOVE EU（我愛歐盟）」圖片，並把歐盟旗幟上的12個金星改成12顆愛心，把嚴肅討論政治的氣氛，瞬間變得很溫馨。
歐盟執委會並在臉書上說「我愛歐盟」的10幾個理由，包括因為大家喜歡生活在和平、多樣性的環境中，也喜歡歐盟重視保護生態環境及森林。
此外，歐盟執委會說愛上歐盟的理由還包括因為大家喜歡自由旅行，並自豪的說，「我們在法國得到的學士學位，在羅馬尼亞也被承認、而且喜歡手機漫遊卻不用付漫遊費」。
歐洲議會先前通過歐盟執委會提出的取消漫遊法案，確定從2017年6月15日起，在歐盟區域內使用手機將視同單一市場，不再需要支付漫遊費用。1060214
(中央社)
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