花東地區擴大建設會議 傅崐萁為地方發聲
為促進地方繁榮發展，行政院今日下午由政務委員張景森主持，召開花東地區擴大建設會議，花蓮縣長傅崐萁、台東縣長黃健庭及立法委員徐榛蔚北上為地方爭取交通、綠能、數位化及水資源等多項重要建設，並達成多項共識，盼中央地方攜手同心為地方共創福祉。
花蓮縣長傅崐萁表示，中央政府致力於鐵路運輸及花東雙軌化，提高大眾交通運量確實有其必要，地方也樂觀其成，但都會區以外的交通則以公路為主，大眾交通與公路發展需同時並行。
他指出，蘇花改第一期工程預計在2019年通車，很多花蓮鄉親也衷心期盼蘇花改第二期工程能儘早完成評估等相關作業，待蘇花改第一期工程完成後無縫接軌，為地方提供安全便捷的交通。
傅崐萁也建請中央政府為花蓮縣綠能巴士提供專案補助，全面提升綠色運輸動能，使花蓮成為全國低碳城市楷模；立法委員徐榛蔚建議中央協助花東兩縣廣設電動車電池交換站，提高民眾換購電動車誘因，進而降低汽機車廢氣排放的負擔。
傅崐萁也指出，針對數位化政策，花蓮市中心具有適宜打造智慧科技圖書館的土地，周圍交通便利，是花蓮最繁華的市中心區，可供民眾及青年學子進修汲取新知，將可作為臺灣資訊島、智慧科技島的典範。
就水資源發展方面，傅崐萁提出美崙溪及七腳川溪具有成為東台灣觀光休憩親水區的條件，景觀優美，且縣府緊鑼密鼓投入汙水接管工程，待全面完工後，河川水質將可進一步提升，整場會議聚焦在交通運輸、綠能、數位化及水資源等四大面向。
政務委員張景森聆聽簡報後，針對花蓮縣展現投入數位化、綠能及水資源發展等面向的決心，予以肯定；也表示蘇花改第一期及二期工程議題，他也會向行政院長林全報告，並與縣府保持密切聯繫。
張景森也指出，氫能源是乾淨能源，在能源運輸耗損上也比太陽能發電及風力發電低，且氫能源科技先進的日本也有意與台灣共同合作發展，中央政府希望在花東地區建立示範區。對此提議，花東兩縣長均表達認同，並全力支持打造全台低碳城市先驅及典範。
(中時)
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